الداخلية العراقية تعلن القبض على ثمانية هاربين من أحد مراكز الشرطة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثمانية "هاربين " من بين خمسة عشر "موقوفا " تمكنوا من الفرار من أحد مراكز الشرطة في (بغداد ).



ونقلت قناة " الحر عراق " التي بثت النبأ عن اللواء سعد معن ، المتحدث باسم الداخلية العراقية ، قوله إنه ألقي القبض على ثمانية هاربين من أصل خمسة عشر فروا أمس / السبت / من سجن مركز شرطة القناة في (بغداد ).



وأضاف أن هؤلاء الهاربين تم توقيفهم على ذمة قضايا تتعلق بتهريب المخدرات عبر الحدود العراقية - الإيرانية.



وكان وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، قد أصدر أمرا بإقالة ثلاثة مسؤولين أمنيين ، هم : قائد شرطة بغداد ، ومدير شرطة "الرصافة " ومدير قسم "باب الشيخ" ، بعد هروب الموقوفين من مركز الشرطة .



وشهدت العاصمة العراقية (بغداد ) ، فور هرب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة ، وإغلاق شبه كامل لمداخلها ، وعمليات تدقيق ، بحثا عن الهاربين.