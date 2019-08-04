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الداخلية العراقية تعلن القبض على ثمانية هاربين من أحد مراكز الشرطة في بغداد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:01 م
وزارة الداخلية العراقية
وزارة الداخلية العراقية
ا ش ا
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثمانية "هاربين " من بين خمسة عشر "موقوفا " تمكنوا من الفرار من أحد مراكز الشرطة في (بغداد ).

ونقلت قناة " الحر عراق " التي بثت النبأ عن اللواء سعد معن ، المتحدث باسم الداخلية العراقية ، قوله إنه ألقي القبض على ثمانية هاربين من أصل خمسة عشر فروا أمس / السبت / من سجن مركز شرطة القناة في (بغداد ).

وأضاف أن هؤلاء الهاربين تم توقيفهم على ذمة قضايا تتعلق بتهريب المخدرات عبر الحدود العراقية - الإيرانية.

وكان وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، قد أصدر أمرا بإقالة ثلاثة مسؤولين أمنيين ، هم : قائد شرطة بغداد ، ومدير شرطة "الرصافة " ومدير قسم "باب الشيخ" ، بعد هروب الموقوفين من مركز الشرطة .

وشهدت العاصمة العراقية (بغداد ) ، فور هرب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة ، وإغلاق شبه كامل لمداخلها ، وعمليات تدقيق ، بحثا عن الهاربين.

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