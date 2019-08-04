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مرأة

هاف ستوميك .. مي عمر بإطلالة جديدة مع زوجها

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:06 م
صدى البلد
اسماء محمد
ظهرت مى عمر بإطلالة جديدة مع زوجها المخرج محمد سامى نالت إعجاب الجماهير على السوشيال الميديا، حيث قام زوجها بنشرها على موقع تبادل الصور انستجرام.

ظهرت مى بإطلالة جديدة وغير تقليدية، حيث ارتدت مى هاف ستومك أسود قصير على بنطلون مقلم باللونين الأبيض والبينك وشعر أسود.

عملت مى عمر فى العديد من الأعمال الفنية أشهرها الأسطورة وحالة عشق وحكاية حياة وولد الغلابة وعفاريت عدلى علام والطبال.

هاف ستوميك .. مي عمر بإطلالة جديدة مع زوجها

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