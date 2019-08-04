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وكيل صحة الفيوم: موظفو الحميات أنقذوا مرضى الغسيل الكلوي من الحريق

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:16 م
وكيل صحة الفيوم :
وكيل صحة الفيوم : موظفى الحميات أنقذوا المرضى من الحريق
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور هشام مصطفى حسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم بزيارة إلى مستشفى الحميات بالفيوم عقب وقوع حريق بقسم الغسيل الكلوى اليوم.

وتبين حدوث ماس كهربائى بمفتاح التكييف بوحدة غسيل الكلى، وتمت السيطرة على الموضوع وإخلاء المرضى وإخماد الحريق فى أقل من ربع ساعة بمعرفة موظفي المستشفى وعن طريق طفايات الحريق الموجودة بالوحدة قبل وصول سيارات الحماية المدنية، وقاموا بإخلاء القسم من مرض الفشل الكلوى الذين كانوا يقومون بالغسيل أثناء وقوقع الحريق.

وفور وصول وكيل وزارة االصحة للمستشفى توجه إلى وحدة الغسيل الكلوى واطمأن بنفسه على المرضى وشاهد مكان الحريق واستمع لشكاوى المرضى.

وكلف مدير المستشفى الدكتور ممدوح زيدان مدير المستشفى بكتابة تقرير مفصل عن الواقعة وكلف المفتش المالى والإدارى بمتابعة الموضوع وامر باستدعاء مسئول السلامة والصحة المهنية بالمديرية محمد عبد المعبود لعمل تقرير فنى عن الواقعة لمحاسبة المقصرين وإحالتهم للتحقيق كما امربتشكيل لجنة من المديرية لتفقد امن وسلامة المستشفى وكذلك جميع مستشفيات الصحة بالمحافظة. 
وكيل صحة الفيوم: موظفو الحميات أنقذوا مرضى الغسيل الكلوي من الحريق
وكيل صحة الفيوم: موظفو الحميات أنقذوا مرضى الغسيل الكلوي من الحريق
وكيل صحة الفيوم: موظفو الحميات أنقذوا مرضى الغسيل الكلوي من الحريق
وكيل صحة الفيوم: موظفو الحميات أنقذوا مرضى الغسيل الكلوي من الحريق

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