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أخبار العالم

الصينيون ينفقون 130 مليار دولار على السياحة الخارجية خلال 2018

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:56 م
سياح صينين
سياح صينين
ا ش ا
أعلنت أكاديمية السياحة الصينية، اليوم أن السياح الصينيين قاموا بـ149 مليون رحلة خارجية عام 2018، مشيرة إلى أن إجمالي نفقاتهم خلال هذه الرحلات بلغ 130 مليار دولار.

وذكرت الأكاديمية - في تقرير أصدرته اليوم - أن سوق السياحة الصيني المحلي يزدهر أيضا، حيث بلغ دخل السياحة المحلية في الصين 78ر2 تريليون يوان (حوالي 402 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 5ر13% على أساس سنوي.

وتوقعت الأكاديمية زيادة دخل السياحة المحلية بنسبة 10%، ليصل إلى 6ر5 تريليون يوان (810 مليارات دولار) خلال 2019.
وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أعلنت - في وقت سابق - أن عدد المسافرين في العالم سيتجاوز 8ر1 مليار سائح بحلول عام 2030، فيما تعد الصين الأسرع نموًا في سوق السياحة في العالم وستقوم بدور أساسي في تنمية هذا القطاع.

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