الصينيون ينفقون 130 مليار دولار على السياحة الخارجية خلال 2018

أعلنت أكاديمية السياحة الصينية، اليوم أن السياح الصينيين قاموا بـ149 مليون رحلة خارجية عام 2018، مشيرة إلى أن إجمالي نفقاتهم خلال هذه الرحلات بلغ 130 مليار دولار.



وذكرت الأكاديمية - في تقرير أصدرته اليوم - أن سوق السياحة الصيني المحلي يزدهر أيضا، حيث بلغ دخل السياحة المحلية في الصين 78ر2 تريليون يوان (حوالي 402 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 5ر13% على أساس سنوي.



وتوقعت الأكاديمية زيادة دخل السياحة المحلية بنسبة 10%، ليصل إلى 6ر5 تريليون يوان (810 مليارات دولار) خلال 2019.

وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أعلنت - في وقت سابق - أن عدد المسافرين في العالم سيتجاوز 8ر1 مليار سائح بحلول عام 2030، فيما تعد الصين الأسرع نموًا في سوق السياحة في العالم وستقوم بدور أساسي في تنمية هذا القطاع.