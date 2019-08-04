لجنة حكام القاهرة تكشف عن مواعيد محاضرات شرح تعديلات القانون

كشفت لجنة الحكام الفرعية التابعة إلى منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد عن مواعيد المحاضرات الخاصة بتعديلات القانون الجديد تمهيدا للعمل بها فى المسابقات المحلية موسم 2019-2020.



وحددت فرعية الحكام فى منطقة القاهرة مواعيد محاضرات التعديلات الجديدة للقانون الخاصة بقضاة الملاعب فى الدرجة الأولى والثانية والثالثة لمدة 3 أيام.



وأعلنت اللجنة الفرعية للحكام عن مواعيد المحاضرات لقضاة الملاعب فى الثلاث درجات خلال الفترة من يوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل بمقر اللجنة فى سراى القبة.



وحذرت فرعية القاهرة جموع الحكام التابعين إليها من مغبة التخلف عن حضور المحاضرات وهددت بحرمان من يمتنع عن الحضور من إجراء إختبار اللياقة البدنية للموسم القادم.

