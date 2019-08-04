الجزائر تشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية بجنوب أفريقيا الثلاثاء

تشارك الجزائر في المؤتمر السنوي العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية يومي 6 و7 أغسطس الجاري بمقر البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا.



وقال بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم الأحد إن الوفد الجزائري سيضم نوابًا من غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) يرأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل.



وأضاف البيان أن هذه الدورة ستعقد بعنوان "2019 سنة اللاجئين والعائدين والمشردين في الداخل: نحو حلول دائمة للتشريد القسري في أفريقيا"، وهو المحور الذي اختاره الاتحاد الأفريقي كشعار رسمي لهذا العام خلال القمة الأفريقية الـ 32 المنعقدة بأديس أبابا في فبراير الماضي.



يذكر أن المؤتمر العاشر سيشارك فيه رؤساء المجالس الوطنية مجالس الشيوخ للدول الأعضاء في البرلمان الأفريقي ورؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية.



ويتضمن جدول أعمال المؤتمر قضايا: المهاجرون واللاجئون ومشردو الداخل في أفريقيا : جهود الدول، التحديات والمبادرات، إلى جانب موضوع استراتيجيات الوقاية من التشريد القسري: الوقاية من الصراعات وحلها والتأقلم مع التغيير المناخي في أفريقيا وكيفية تجسيد منطقة التبادل الحر في أفريقيا".