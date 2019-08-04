حكومتك في خدمتك.. انتشار مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات المترو.. ونواب: أصبحنا بعهد يستمع للجميع.. ودليل على تقدير المواطن والعمل على الاستماع لشكواهم

مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات المترو

رئيس شكاوي النواب: استماع الحكومة لمظالم المواطنين خطوة إيجابية.. ومكاتب المترو تطور إيجابي برلمانى يطالب المواطنين بعدم تقديم شكاوى كيدية توفيرا للوقت





لا تكل الدولة من تقديم الخدمات للمواطن والاستماع لصوته، ومعرفة مشكلاته والعمل على حلها من أجل تسهيل معيشتهم، وتخفيف الأعباء من كاهلهم، هذا الأمر اتضح جليا من خلال انتشار مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى محطات المترو لتلقي شكاوى المواطنين وذلك في إطار العمل على حل مشكلات المواطنين.





يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إيلاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أهمية خاصة، وسرعة التعامل مع الشكاوى المختلفة في كافة المجالات، من أجل تيسير الحياة على المواطنين.





كما كلّف رئيس الوزراء ببناء وتطوير تطبيق المحمول "في خدمتك" وربطه بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.





وفى هذا الإطار قال همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الاستماع للمواطن، بإنشائها العديد من المقاصد لتقديم الشكاوي الخاصة به خطوة مهمة وفى منتهي الأهمية، وتؤكد جدية الحكومة في الاستماع لشكاوي والمواطنين والعمل علي التغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة.





جاء ذلك في تصريحات لـ"صدى البلد"، مؤكدًا أن مصر كان بها خلل كبير في الماضي بشأن عدم الاستماع للأخر، والآن أصبحنا بعهد يستمع للجميع بما فيهم مقدمي الشكاوي وهذه خطوة إيجابية تقدر ولابد أن يتم تدعميها، مشيرا إلي أن مجلس الوزراء أنشاء بوابة إلكترونية بهذا الصدد ومكاتب أخري بالمحافظات والوزارات المعنية، ووصل الأمر مؤخرا لمكاتب المترو وهذه خطوات تؤكد الجدية في الاستماع لمظالم وشكاوي المواطنين.





ولفت رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، إلي أن الخطوة الأهم والأفضل في هذا الإطار هو العمل علي دراسة هذه المظالم والشكاوي والسعي نحو حلها والتغلب عليها، خاصة أن معظمها سيكون متعلق بالجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلي أن هذا المنهج يتم اتباعه من قبل مجلس النواب، بالنوافذ المتعددة بالتواصل مع المواطنين وأيضا مقترحات القوانين والشكاوي التي تقدم للبرلمان من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوي، مشيرا إلي أن الأهم في هذه الخطوات بشكل عام هو التعامل الجاد من قبل الحكومة للاستجابة.





وأكد العادلي أن الجميع بمؤسسات الدولة المصرية يعمل علي حل مشاكل المواطنين، خاصة أن هذه المهام التي يتولي المسؤولين أعمالهم من أجلهم، مشيرا إلي أن مظالم الناس وشكاويهم لابد أن تكون محل إعتبار من الحكومة والخطوات التى يتم اتباعها من قبلها علي أرض الواقع تؤكد الجدية في الاستماع ولكن الأهم الجدية في الاستجابة.





فيما قال النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب، إن قيام الحكومة بنشر مكاتب منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في محطات المترو لتلقي شكاوي المواطنين، دليل على تقدير المواطن والعمل على الاستماع لشكواهم فى كافة المجالات.



