مدير أمن الفيوم يقوم بجولة تفقدية على المواقع الشرطية

قام اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية على المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية، مؤكدا على القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي.



كما قام بتوعية القوات بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة وأكد على دوام الاستعداد لكافة الاحتمالات واليقظة التامة.



كما قام بتوجيه القوات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية، والتعامل مع أى فرد يشتبه فيه بالحظر التام.



يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية .