اتحاد الكرة يضع شرطا صارما لعضوية لجنة الحكام.. تعرف عليه

وضع اتحاد الكرة، شرطًا صارمًا أمام المرشحين للانضمام إلى عضوية لجنة الحكام الجديدة قبل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر القادم.





كان عصام عبدالفتاح، عضو الجبلاية المستقيل، اعتذر عن الإشراف على لجنة الحكام بعد خروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي.





وتمسك مسئولو اتحاد الكرة بأن يلتزم أى عضو فى لجنة الحكام الجديدة بشرط عدم العمل في استوديوهات التحليل للبرامج فى القنوات الفضائية منعًا لإثارة البلبلة حول أداء قضاة الملاعب فى الدورى المحلي.





يذكر أن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة قال فى تصريحات لـ"صدى البلد" إنه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام وبقية اللجان فى الجبلاية غدا الاثنين من أجل الاستعداد بشكل قوى للموسم الكروي الجديد.