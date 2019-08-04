في أول جلسات الأسبوع.. 2.4 مليار جنيه زيادة رأس مال البورصة.. ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بضخ أموال من المتعاملين الأجانب

- البورصة تحقق 2.4 مليار جنيه زيادة فى رأس المال بأول جلسات الأسبوع

- ارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب - صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه









أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.022 مليار جنيه.





مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 964 ألف جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، على التوالى.





وارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 13616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 16546 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 463 نقطة، وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.





وتباين أداء المؤشرات في مستهل التعاملات إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16454 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 522 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة.





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف التعاملات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16508 نقاط.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة.، وذلك قبل أن تختتم الجلسة على ارتفاع.