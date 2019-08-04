بعد تنافس مع 48 فريقا من كليات الهندسة .. فريق " The Shield " جامعة حلوان يحصد المركز الأول بمسابقة Minesweepers

فاز فريق " The Shield " بكلية الهندسة جامعة حلوان بالمركز الاول بمسابقة Minesweepers والتى نظمت بالجامعة الامريكية بالقاهرة بين 48 فريق .



صعد الفريق بكلية هندسة حلوان للمسابقة العالمية لكشف الالغام بالصين 🇨🇳 و التى تعتبرمسابقة عالمية يتم تنظيمها سنويا بهدف التوعية بخطر الألغام ،



ويجب على الفرق المشاركة بالمسابقة صنع روبوت قادر على أكتشاف مكان الالغام و رسم الخرائط لها .



يضم فريق The Shield بهندسة حلوان كل من : احمد علاء احمد ، محمد حازم ، مصطفى اسامة ، حاتم محمد ، مصطفى على ، محمد مجدي ، يوسف اشرف ، الاء احمد ، حسن مجدي ،عبد الله احمد حنفي ،الحسن محسن ،ريم محمد ،امجد احمد ،محمد عبد الناصر ،اسلام مصطفى ،أسماء احمد ،احمد شوقي ،خالد جمال ،احمد جبريل ، حازم محمد.