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بعد تنافس مع 48 فريقا من كليات الهندسة .. فريق " The Shield " جامعة حلوان يحصد المركز الأول بمسابقة Minesweepers

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:41 م
صدى البلد
كريم ناصر
فاز فريق " The Shield " بكلية الهندسة جامعة حلوان بالمركز الاول بمسابقة Minesweepers والتى نظمت بالجامعة الامريكية بالقاهرة بين 48 فريق .

صعد الفريق بكلية هندسة حلوان للمسابقة العالمية لكشف الالغام بالصين 🇨🇳 و التى تعتبرمسابقة عالمية يتم تنظيمها سنويا بهدف التوعية بخطر الألغام ،

ويجب على الفرق المشاركة بالمسابقة صنع روبوت قادر على أكتشاف مكان الالغام و رسم الخرائط لها .

يضم فريق The Shield بهندسة حلوان كل من : احمد علاء احمد ، محمد حازم ، مصطفى اسامة ، حاتم محمد ، مصطفى على ، محمد مجدي ، يوسف اشرف ، الاء احمد ، حسن مجدي ،عبد الله احمد حنفي ،الحسن محسن ،ريم محمد ،امجد احمد ،محمد عبد الناصر ،اسلام مصطفى ،أسماء احمد ،احمد شوقي ،خالد جمال ،احمد جبريل ، حازم محمد.

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