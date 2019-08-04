محافظ الإسكندرية يتابع خطة تطهير شنايش الأمطار ورفع كفاءة معدات الصرف استعدادا للشتاء

تابع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، مع مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خطة الشركة واستعداداتها لاستقبال موسم الشتاء ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وكذا إجراءات شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للعمل على الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي.



وخلال الاجتماع استعرض مسئولي شركة الصرف الصحي خطة تطهير الشنايش والمطابق بالمحافظة وأعمال رفع كفاءة معدات وسيارات الصرف الصحي بالشركة. حيث شدد المحافظ علي ضرورة تحديد المسئولين عن أعمال تطهير الشنايش في كل منطقة علي مستوى المحافظة لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش.



كما تابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار. وكذلك تم الوقوف علي المشروعات المقترحة والتي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة قد تنتج عن نوات الأمطار القادمة.



جاء ذلك في الإجتماع الدوري الذي عقده المحافظ اليوم بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعقيد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.