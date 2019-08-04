برلمانى: "مونوريل" ربط العاصمة الإدارية استمرار لحقبة الإنجازات

قال النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب،أن توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم، هو استمرار لحقبة انجازات المشاريع العملاقة التى تشهدها مصر فى وقت قياسى.



واضاف قرقر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن اساس أى تنمية وتعمير هو انشاء بنية تحتية حديثة واقامة مشروعات للنقل وانشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر يأتى فى هذا الاطار، إضافة إلى تيسير الانتقال بين الموظفيين الذين سيتم نقلهم بالعاصمة الادارية جديدة.



وأشار عضو لجنة النقل، إلى أن التعاقد من شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، لإنشاء المونوريل يعنى مزيد من جذب الاستثمار الاجنبى لمصر وهو ما يبعث رسائل طمأنينية مهم لباقى شركات الاستثمار الاجنبية لضخ مزيد من الاستثمار بالقاهرة، إضاف إلى ذلك رسائل الطمأنينة بالنسبة للمواطنين المصريين بفتح مزيد من المشاريع القومية التى توفر فرص العمل.



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وكل من وزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم.