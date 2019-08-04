سمير راغب: خبرة مصر كبير في مكافحة الإرهاب

قال رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية العلاقات الأردنية خلال لقائه الأخير مع العاهل الأردني ، لافتا إلى أن الأردن شريك أساسي للدولة المصرية ، وراعي رئيسي للقضية الفلسطينية، والعراق أحد مراكز الثقة العربية وصناعة القرار في الدول العربية.



وأشار "راغب"، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بعودة الوحدة العربية وتكاتفها، والتي تظهر في كافة لقاءاته الدولية والعربية.



لافتا، إلي أن الأردن ومصر تمثل طريق متكامل يصل لباقي مناطق الاهتمام في الخليج العربي، نظرا لوجود تنسيق استراتيجي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث اصبح لمصر خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب.



وتابع، أن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق فرصة لمصر لنقل تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن العراق عانت من الإرهاب، والأردن مهددة دائمًا بالإرهاب.