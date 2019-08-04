العراق يعلق على اجتماع صالح وشكري والصفدي في بغداد

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، أن الرئيس العراقي، برهم صالح، شدد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأردن والعراق في المجالات كافة، سيما ما يتعلق بتطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن صالح قوله خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، أن العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه وفقًا لسياسة الانفتاح على محيطه العربي وعمقه الإسلامي التي نحرص على ترسيخها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا والأحداث الراهنة"، مشيرًا إلى "أهمية تطوير أسس العمل العربي المشترك لتحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي لشعوبنا".



وأشاد رئيس الجمهورية "بعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد الذي يجسد الرغبة والسعي بأن يكون بلدنا ساحة لتلاقي الأشقاء والأصدقاء، وتبادل المصالح المشتركة بما يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة"، مشددًا على "أهمية متابعة تنفيذ مخرجات قمة قادة الدول الثلاث، التي عُقدت في شهر آذار الماضي بالقاهرة".



من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية أن هذا الاجتماع يعد امتدادا للقمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة سلفًا، وحضرها رئيس وزراء العراق، الدكتور عادل عبد المهدي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقال: "الاجتماع الثلاثي يتناول جملة من الملفات والقضايا، في مقدمتها؛ تبادل الدعم لمواجهة كافة أشكال الإرهاب، وبحث سبل تمكين العلاقات الثنائية بين العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في تكامل عربي للعلاقات".



وحول وضع ملفي "صفقة القرن" و"التصعيد الأمريكي الإيراني" من الاجتماع، لفت الصحاف إلى اهتمام الوزراء الثلاثة بتكثيف الحوار حول مجمل التطورات والتحولات على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى اعتزام دولته اليوم عرض موقفها من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.



وتحدث الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث بأسم وزارة الخارجية العراقية، بأن "التحالف العربي الاستراتيجي الصاعد بين العراق، مصر والأردن يهتم بتنوع الشراكات، بما يساعد العراقي في تحقيق البرنامج الحكومي 2018 /2022، مشيرا إلى أهمية الاجتماع في تعزيز الدوائر الاقتصادية للدول الثلاث، بما يسمح بفتح سوق عربية مشتركة.



