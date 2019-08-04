محمد مرجان: نتقبل نقد جماهير الأهلي.. والخطيب نجح فى تطوير الفروع.. فيديو

هنأ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ، جماهير الاهلي والشعب المصري بعيد الاضحي المبارك، مشددا أبارك للنادي الاهلي بفوز الدوري للرقم 41 والذي يعتبر الاغلي فى تاريخ النادي .



وقال مرجان، فى تصريحات خاصة لقناة الاهلي: نعمل جيدا وفى هدوء وواجهنا نقدا كبيرا فى الفترة الماضية ونتقبل بالنقد .



وتابع أن محمود الخطيب وضع برنامج ونجح فى تنفيذ برنامجه تدريجا، ووضع النادي الاهلي فى مكانه خاصة .



وواصل، أن ادارة النادي وضعت خطط فى الفروع الاخري لتطويرها فى الفترة القادمة، خاصة جميع الصالات ويتابعها محمود الخطيب لحظه بلحظه .



وأكمل: نسمتع جيدا للنقد من أعضاء النادي وخاصة جماهير الأهلي .



