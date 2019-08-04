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رياضة

محمد مرجان: نتقبل نقد جماهير الأهلي.. والخطيب نجح فى تطوير الفروع.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:38 م
محمد مرجان: نتقبل
محمد مرجان: نتقبل نقد جماهير الاهلي.. والخطيب نجح فى تطوير ا
حسن العمدة
هنأ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ، جماهير الاهلي والشعب المصري بعيد الاضحي المبارك، مشددا أبارك للنادي الاهلي بفوز الدوري للرقم 41 والذي يعتبر الاغلي فى تاريخ النادي .

وقال مرجان، فى تصريحات خاصة لقناة الاهلي: نعمل جيدا وفى هدوء وواجهنا نقدا كبيرا فى الفترة الماضية ونتقبل بالنقد .

وتابع أن محمود الخطيب وضع برنامج ونجح فى تنفيذ برنامجه تدريجا، ووضع النادي الاهلي فى مكانه خاصة .

وواصل، أن ادارة النادي وضعت خطط فى الفروع الاخري لتطويرها فى الفترة القادمة، خاصة جميع الصالات ويتابعها محمود الخطيب لحظه بلحظه .

وأكمل: نسمتع جيدا للنقد من أعضاء النادي وخاصة جماهير الأهلي .

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