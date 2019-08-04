شاهد .. محمود عبد المغني مع ابنه

نشر الفنان محمود عبد المغني، صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع ابنه «عمر» في أحدث ظهور لها معا، وعلق على الصورة: «عمريكو حبيبي».





يذكر أن أخر أعمال محمود عبد المغني الفنية كان فيلم «حملة فرعون» المعروض بدور العرض السينمائية خلال الوقت الحالي، ضمن موسم الصيف.



فيلم "حملة فرعون" يشارك فيه النجمين العالمين جان كلود فاندام ومايك تايسون.





بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني وإنتاج محمد السبكي وإخراج رؤوف عبد العزيز.



