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فن

أصالة تعلن موعد طرح الألبوم الجديد «في قربك»

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:32 م
أصالة
أصالة
شروق ابراهيم
أعلنت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام موعد طرح ألبومها الجديد "في قربك".

نشرت أصالة صورة لبوستر البومها الجديد مكتوب عليها متبقي 3 ايام :" وكتبت كونوا على استعداد لسماع ألبومي الجديد".

على جانب آخر، تخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا أغنية "كبير الشوق" على طريقة الـ"ـsingle" وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية، وهي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ومكس وماستر جاسم محمد.

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