هاني ضاحي يلتقي عددا من شباب المهندسين لمناقشة معوقات سوق العمل

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر عددا من شباب المهندسين من مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة المعوقات التي تواجه حديثي التخرج ومشاكل سوق العمل، وأرجع الحضور من الشباب ما يواجهونه من مشاكل إلى الأعداد الكبيرة للخريجين من الكليات والمعاهد المختلفة.



وأوضح نقيب المهندسين الدور الذي قامت به النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات منذ تولي المجلس الحالي مهام عمله في شهر أبريل 2018، قائلا: "أن هذا التواصل أسفر عن قرارات مهمة، وتم إعلانها في مؤتمر صحفي يوليو الماضي، وكان على رأسها قرار الأعلى للجامعات بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمسة سنوات وتقنين أوضاع المعاهد الحالية كما أسفر التعاون مع وزارة النعليم العالي أيضا عن صدور قرار بأن يكون الفارق لقبول خريجي الثانوية العامة بالمعاهد والكليات الخاصة 10% فقط عن الكليات الحكومية".



كما استعرض النقيب مع شباب المهندسين ما اعلنت عنه النقابة مسبقا بشأن سوق العمل ومقترحات النقابة للنهوض بالتعليم الهندسي والإجراءات الخاصة بمزاولة المهنة.



واستمع ضاحي لآراء الشباب مؤكدا على أهميتها كونهم مستقبل مصر القادم وممثلين للنقابات الفرعية بمختلف محافظات مصر .



حضر اللقاء المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية.