ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاني ضاحي يلتقي عددا من شباب المهندسين لمناقشة معوقات سوق العمل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
شيماء مجدي
التقى المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر عددا من شباب المهندسين من مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة المعوقات التي تواجه حديثي التخرج ومشاكل سوق العمل، وأرجع الحضور من الشباب ما يواجهونه من مشاكل إلى الأعداد الكبيرة للخريجين من الكليات والمعاهد المختلفة.

وأوضح نقيب المهندسين الدور الذي قامت به النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات منذ تولي المجلس الحالي مهام عمله في شهر أبريل 2018، قائلا: "أن هذا التواصل أسفر عن قرارات مهمة، وتم إعلانها في مؤتمر صحفي يوليو الماضي، وكان على رأسها قرار الأعلى للجامعات بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمسة سنوات وتقنين أوضاع المعاهد الحالية كما أسفر التعاون مع وزارة النعليم العالي أيضا عن صدور قرار بأن يكون الفارق لقبول خريجي الثانوية العامة بالمعاهد والكليات الخاصة 10% فقط عن الكليات الحكومية".

كما استعرض النقيب مع شباب المهندسين ما اعلنت عنه النقابة مسبقا بشأن سوق العمل ومقترحات النقابة للنهوض بالتعليم الهندسي والإجراءات الخاصة بمزاولة المهنة.

واستمع ضاحي لآراء الشباب مؤكدا على أهميتها كونهم مستقبل مصر القادم وممثلين للنقابات الفرعية بمختلف محافظات مصر .

حضر اللقاء المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية.

ترشيحاتنا

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

شاهد.. محمود العسيلي يرقص مع خطيبته في الساحل الشمالي

محمد صلاح يهدر هدفا مؤكدا لـ ليفربول أمام مانشستر سيتي

الانتهاء وفقًا للجداول الزمنية.. توجيه رئاسي جديد بشأن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان لهذا السبب ..فيديو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين.. تفاصيل اختفاء فتاة البدرشين.. التموين تجهز مفاجآت بعد العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تهزم أندونيسيا والأمطار وتحقق الانتصار الأول فى بطولة الأولمبياد الخاص بالهند

بفتحة تكشف ساقها .. شاهد مايا دياب بكاش مايوه شفاف

طبخات سهلة وسريعة للغداء .. فراخ مشوية وبامية بالسلق ومكرونة بالفلفل المشوى وكسكسى بالمخللات