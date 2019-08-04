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تعليم

حتى منتصف الليلة .. التعليم العالي تمد تنسيق المرحلة الثانية 2019 إلى الثانية عشرة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
نهلة الشربينى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة الثانية عشرة (12) من مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

يهيب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.

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