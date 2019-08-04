تعليم أسوان تبحث التعاون مع شركة الكازار للطاقة الشمسية لتدريب الطلاب



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مع باتريشيا جيمنيز مدير وخبير الخدمات الاجتماعية والبيئية بشركة "الكازار للطاقة الشمسية"، وسماهر جمال المسئول الاجتماعي بالشركة ،لبحث أوجه التعاون المشترك بين المديرية والشركة التي تعد إحدى كبريات شركات الطاقة الشمسية في العالم.



وأضاف وكيل الوزارة - خلال اللقاء - أنه من خلال التعاون بين المديرية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) وشركة الكازار وشركة الكهرباء بأسوان، يتم تدريب الطلاب بعد تقسيمهم لمجموعات خلال فترة الإجازة الصيفية بواقع ستة أيام للمجموعة الواحدة (يومان محاضرات نظرية وأربعة أيام تدريب ميداني للطلاب بمحطات الطاقة الشمسية لشركة الكازار) بمصر،لافتا إلى أن التدريب مستمر حتى 12 سبتمبر المقبل ، كما تم تدريب المعلمين لإعدادهم ككوادر تدريبية للطلاب.



من جانبها، استعرضت مسئول شركة الكازار للطاقة الشمسية، جهود تحسين حالة وكفاءة التغذية الكهربائية بمدرسة الطاقة الشمسية بقرية بنبان بأسوان وعدد من المدارس المجاورة لها وذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحسين البيئة التعليمية داخل المدرسة.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الدكتور السيد الفيومي ، إن التعاون شركة"الكازار للطاقة الشمسية" يهدف إلى مصلحة الطالب من خلال تقديم نموذج تعليمي مميز سواء على المستوى النظري أو الميداني من خلال تحسين البيئة التعليمية داخل مدرسة الطاقة الشمسية والمدارس الواقعة داخل نطاقها،عن طريق استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وأنظمة تكييف الهواء الموفرة للطاقة ورفع كفاءة أنظمة الإضاءة وكذلك تطوير وتحسين المبنى من خلال الصيانة العامة والعزل الحراري.