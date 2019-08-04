برلماني: ربط العاصمة بـ 6 أكتوبر عبر مونوريل يصحبه عدد من المشاريع

أشاد النائب محمد بدوى دسوقى توقيع وزارة النقل وشركة "بومباردييه" عقدا اليوم لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم، قائلا:" المشروع مهم وضرورى ولا يتوقف فقط عند نقل مواطن من مكان لمكان أخر".



وتابع عضو لجنة النقل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن ربط مدينة 6 اكتوبر بالقاهرة الكبرى والعاصمة الادارية مهم للغاية ويصحبه العديد من المشاريع السكنية والاستثمارية التى توفر فرص العمل للشباب مما يعنى خفض معدلات البطالة وتحسن الحالة المعيشية للجميع، إضف إلى ذلك أن ربط المدن الجديدة يزيد قيمة الاراضى بها التابعة للدولة مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.



وأكد دسوقى أن الدولة تولى هذا العام اهتمام كبير بمنظومة النقل على كافة المستويات لاسيما خطوط السكك الحديدية عبر عدد من المشاريع المهمة.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وكل من وزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم.