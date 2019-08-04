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اقتصاد

السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في سبتمبر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:37 م
السعودية تخفض أسعار
السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في سبتمبر
رويترز
قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر بواقع 0.75 مقارنة به في أغسطس ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في سبتمبر دون تغيير عن الشهر السابق.

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