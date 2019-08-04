صلاح عبد الله يستأنف تصوير روحين في زكيبة بعد عيد الأضحى

يستأنف الفنان صلاح عبد الله تصوير مسلسله الجديد"روحين فى زكيبة" بعد عيد الأضحي المقبل.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل، وكان المسلسل توقف نهاية عام 2017 حيث كان مقرر أن يتم تصويره وعرضه فى شهر رمضان 2018، ولكن تم تأجيل المسلسل حتى انطلق تصويره الأسبوع الماضى فى الديكورات المخصصة للعمل.



المسلسل من بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، صلاح عبدالله، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.



وكان آخر أعمال صلاح عبد الله فى موسم رمضان الماضى مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.