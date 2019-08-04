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رياضة

مصر تهزم أندونيسيا والأمطار وتحقق الانتصار الأول فى بطولة الأولمبياد الخاص بالهند

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:37 م
مباراة مصر واندونيسيا
مباراة مصر واندونيسيا
يسرى غازى
حقق اليوم الأحد المنتخب المصري للأولمبياد الخاص الآنتصار الأول له في المجموعة الثالثة في بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم المقامة بمدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من 3 حتي 6 أغسطس الجاري .

وهطلت الأمطار الغزيرة علي ستاد جواهر لال نهرو خلال المباراة وأستطاع منتخب مصر للأولمبياد الخاص التغلب على المنتخب الأندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية والأخيرة له في المجموعة الثالثة حيث أحرز الأهداف الثلاثة أشرف محمود ، ومحمد علاء ،ومصطفي محمود.

وقال المهندس هاني محمود أن لاعبينا بذلوا أقصي ما لديهم في مباراة أندونيسيا وأستطاعوا تحقيق الفوز الأول لهم رغم هطول الأمطار الغزيرة خلال الشوط الثاني كاملًا "

وآشار " محمود" إلي أن الأولمبياد الخاص يتيح الفرصة لأبطالنا للتنافس على المستوى الدولي مما يعطيهم القوة والتحدي ويساعد على تطوير مهاراتهم المتنوعة .

وأختتم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص مبارياته في اليوم الأول الأولي بهزيمة أمام الهند بنتيجة 2 صفر لصالح المنتخب الهندي للأولمبياد الخاص ، والمباراة الثانية بفوز علي المنتخب الأندونيسي للأولمبياد الخاص بنتيجة 3 -2 لصالح المنتخب المصري للأولمبياد الخاص ، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر إلى 3 نقاط والهند إلي 3 نقاط وتجمد رصيد أندونيسيا بلا نقاط وفي آنتظار مباراة الغد بين المنتخب الهندي ومنتخب الأندونيسي لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة الذي سوف يقوم بناءًا عليه ترتيب مباريات النهائيات وفق قواعد الأولمبياد الخاص الدولي .

يشارك في البطولة 10 فرق للرجال و8 فرق للسيدات من 15 دولة من حول العالم وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات للرجال و2 للسيدات، وتضم مجموعة مصر كلا من الهند وأندونيسيا، بالإضافة إلى مصر.
مصر تهزم أندونيسيا والأمطار وتحقق الانتصار الأول فى بطولة الأولمبياد الخاص بالهند
مصر تهزم أندونيسيا والأمطار وتحقق الانتصار الأول فى بطولة الأولمبياد الخاص بالهند
مصر تهزم أندونيسيا والأمطار وتحقق الانتصار الأول فى بطولة الأولمبياد الخاص بالهند
مصر تهزم أندونيسيا والأمطار وتحقق الانتصار الأول فى بطولة الأولمبياد الخاص بالهند

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مصر تهزم أندونيسيا والأمطار وتحقق الانتصار الأول فى بطولة الأولمبياد الخاص بالهند

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