محافظ الوادى الجديد يوجه بتفعيل الدور الاجتماعي للغرفة التجارية

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وعلى رأسهم عربي اليماني رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك لعرض خطة العمل بعد انتخاب مجلس إدارتها من خلال عملية انتخابية بإجمالي عدد 492 صوت وتنافس على رئاسة الغرفة ١١ مرشح ، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ.



وقدم الزملوط التهنئة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد، كما شكر مجلس الإدارة السابق على جهوده المبذولة طوال فترة عملهم.



ووجه الزملوط أعضاء مجلس الإدارة المنتخب بضرورة تفعيل دور الغرفة وإبرازها للعاملين في الأنشطة التجارية المختلفة والعمل على جذب عدد أكبر من التجار للاشتراك في عضوية الغرفة.



كما وجه الزملوط أيضا بضرورة تفعيل الدور الاجتماعي داخل الغرفه بجانب عملها الحكومي وذلك من خلال إنشاء صندوق لرعاية أعضاء الغرف من خلال مساهمات رمزية هدفها تقديم المساعدات اللازمة لأعضاء الغرفة من التجار في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتنمية وتطوير العمل بالغرفة.



ومن جانبه أوضح اليماني أن الغرفة تعمل حاليا على تحديث قاعدة البيانات عن جميع الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية وذلك لخدمة أعضاء الغرفة والمساهمة في تسهيل وتيسير إجراءات الاستثمار على أرض المحافظة.



