ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بزيادة تعاون جميع الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:01 ص
أحمد الخشب عضو لجنة
أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
حسن رضوان
ثمن أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في السعي دايمًا وراء التطوير والتنمية والتوجية بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبري الشركات العالمية.

وأضاف "الخشب" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يعمل من اجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، لافتًا إلى أن خطة تطوير منظومة النقل في مصر قائمة منذ عامين ومازالت في مرحلة التحسين والتطوير إلى الآن.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بضرورة تعاون جميع الوزارات بعضها لبعض لتحقيق التنمية في جميع المجالات مما يعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددًا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما وجه الرئيس بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين".

ترشيحاتنا

من هو منفذ مذبحة أوهايو؟.. شخص لطيف.. قتل أخته .. ولديه قائمة اغتيالات منذ الثانوية

اخبار النادي الاهلي اليوم الأحد 4 - 8 - 2019.. الخطيب يدعم اللاعبين قبل مواجهة اطلع برة

رحلة في رأس البر .. موقف إنساني من محافظ دمياط تجاه ضحية التعذيب على يد زوجة أبيها

صبح وليل.. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك

بعد 5 سنوات على الاكتتاب.. البنك الأهلي يزف بشرى لأصحاب شهادات قناة السويس

قبل العيد الصيادلة تحذر من الكيميا.. تعرف على أبرز الأدوية المدرجة بـ الجدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد