برلماني يطالب بزيادة تعاون جميع الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة

ثمن أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في السعي دايمًا وراء التطوير والتنمية والتوجية بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبري الشركات العالمية.



وأضاف "الخشب" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يعمل من اجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، لافتًا إلى أن خطة تطوير منظومة النقل في مصر قائمة منذ عامين ومازالت في مرحلة التحسين والتطوير إلى الآن.



وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بضرورة تعاون جميع الوزارات بعضها لبعض لتحقيق التنمية في جميع المجالات مما يعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.



كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددًا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



كما وجه الرئيس بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين".