بصمة في تاريخ مصر.. برلماني يشيد بمبادرة حياة كريمة

ثمن أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جهود الرئيس السيسي التي تجلت في إطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن الرئيس دايما يسعى لتحسين ظروف المواطن.



وأضاف "الخشب" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى إلى الارتقاء بالمواطن من خلال مبادرة حياة كريمة التي تستهدف دعمه بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سيتحدث عنها التاريخ المصري في المستقبل بما قدمت من دعم للمواطن البسيط ورفع وتحسين ظروفه الاقتصادية.



وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى أن الجهود التي تقدمها القيادة السياسية لم تشهدها مصر من قبل حيث أن مصر قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد كانت تعاني من مشاكل عديدة اقتصادية وسياسية وغيرها، وبعد تولية مباشرة بدات هذه المشاكل تتراجع حتي أصبحت مصر منارة يتحدث عنها الجميع.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.