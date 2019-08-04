قبل توقيع العقود.. تفاصيل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر



يساهم في تحقيق التنمية بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

تيسير حركة الموظفين القادمين من القاهرة والجيزة للعاصمة الإدارية في أقل زمن رحلة.

وسيلة نقل جماعي أحادي السكة.

يسير على كمرة خرسانية معلقة.





توقع، غدا الاثنين، بمقر مجلس رئاسة الوزراء، عقود مشروعي "مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر" بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف «بومباردييه- المقاولون- أوراسكوم".وفيما يلي نستعرض أهم المعلومات الخاصة بمشروعي "مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة"، و"مونوريل 6 أكتوبر".يربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظتى القاهرة والجيزة.يهدف إلى التوسع فى اقامة مشروعات مماثلة لربط المدن الجديدة بالمحافظات.يبلغ طول المشروع 35 كيلومترا.تنفيذه يتم مدة زمنية تتراوح بين عامين ونصف وثلاث سنوات.يربط مباشرة بين مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد وخط مترو الانفاق الثالث بأقصر زمن رحلة ومسافة سير.تخفيف الأعباء عن مرافق النقل المختلفة.ينقل 300 ألف راكب يوميا.وسيلة نقل جماعي أحادي السكة.يسير على كمرة خرسانية معلقة.يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبريبلغ طول المشروع 52 كيلومترا.الانتهاء من تنفيذه في 3 سنوات.يضم 22 محطة .محطات المونوريل: "الاستاد - هشام بركات - نوري خطاب - المشير طنطاوي - الحي السابع - ذاكر حسين - المنطقة الحرة - كايرو فيستيفال - الشويفات- المستشفى الجوي - حي النرجس- محمد نجيب - الجامعة الامريكية - إعمار - ميدان النافورة- البروة - محمد بن زايد - الدائري الإقليمي - فندق الماسة - العاصمة الإدارية - حي الوزارات".