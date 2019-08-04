بنسيم الرحمة وعبير المغفرة .. حجاج مصر يلبون النداء بالأراضي المقدسة

انطلق موسم الحج وسط صيحات وتكبيرات ودعوات ملايين المسلمين حول العالم تلبية لأداء فريضة الحج استنادا إلى قوله تعالى "وأتموا الحج و العمرة لله" فى وقت قامت فيه المملكة بتوفير الارشادات وعوامل الأمن وفق أعلى المعايير استقبالا لضيوف الرحمن المقدرين بقرابة مليونى حاج خلال الموسم الجارى.



شهدت وزارات السياحة والتضامن والداخلية إجراءات سريعة ودقيقة لانتظام توافد الحجاج المقدرين بـ 76 ألف حاج الى الأراضي المقدسة لاداء فريضة الحج وتوفير كافة سبل الراحة للحجيج أثناء ممارسة المشاعر المقدسة بالإضافة الى توفير كافة الاجراءات الصحية والنفسية عبر تواجد غرف العمليات و البعثة الطبية والتى تنتشر عبر فرق عديدة ولاننسى دور اشراف البعثات الرسمية التى لاتتوانى عن خدمة الحجاج وتيسير كافة سبل الراحة.



خلية نحل شعارها خدمة الحجاج من كافة الجهات المشرفة على الحج للموسم الحالى لتليق بمكانة مصر ومواطنيها عبر الاطمئنان المستمر والتقارير على مدار اليوم ومواجهة المشكلات ووضع الحلول لتسيير رحلة الحج.



صدى البلد يرصد أبرز الخطوات والنصائح لتسيير موسم الحج السياحى.



قال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية أن أخر توقيت لتفويج حجاج السياحة 5 ذو الحجة لافتا الى أن تنظيم الموسم الحالى شهد اداء قوى من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات عقب قرعة الحج للموسم الحالى بمعاينة السكن و اطلاق الحزم المتعلقة بـ "النظام الالكترونى" من اعاشة و تذكرة طيران و الخدمات الأخرى .



أوضح سلطان فى تصريح لـ «صدى البلد» أنه عقب انتهاء كافة الاجرءات تم تفويج الرحلات بداية من الحج البرى وتلاها الاقتصادى ثم الاربع و الخمس نجوم واليوم كثير منهم فى مكة و المدينة يلبون دعوات الحج مشيرا الى أن بعثة وزارة السياحة متواجدة فى الاراضى السعودية عبر غرفة عمليات لمتابعة حجاج السياحة حيث أن هناك وحدة حاسب الى مسجل عليها بيانات الحجاج حال فقدتنة أو تعرضة لأى أمر طارئ يتم التواصل مباشرة مع الشركة التابع لها و الاعامل مع أى معوقات .



أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحة إلى أن مشاعر الحج لديهم جزئين هامين يجب تأديتهم " الوقوف فى عرفة ، أيام التشريق فى منى " متوقعا أن الحج الموسم الجارى سيشهدة حوالى 4 مليون حاج سيقفون على منى فى مساحة حوالى 4.7 كيلوا متر ناصحا باستراحة الحاج قدر المستطاع .



لفت أن الحاج يقوم بطواف الافاضة عقب الانتهاء من الوقوف فى عرفة و مزدلفة ثم يعود الى منى تسهيلا للحاج وقد اجاز العلماء ذلك نتيجة الزحام الشديد مؤكدا حتى اليوم لاتوجد اى شكوات للحجاج .



نصح بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات المشرفين على المجموعات والتحرك بهدوء والاحتفاظ بـ "الاى دى" التعريفى لتكون وثيقة رجوعة الى مجموعتة حال فقدانة .



أفاد أن شركة مصر للطيران هذا العام نقل 76 ألف حاج على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس الجارى فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 الشهر الجارى .

