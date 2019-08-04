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دورة تدريبية لعلماء الأزهر في مجال الظهور الإعلامي على الفضائيات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:42 م
الأزهر
الأزهر
محمد شحتة
ينظم المركز بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف ولمدة ثلاثة أيام، أولى دوراته التدريبية في مجال الظهور الإعلامي بمشاركة عشرين عضوًا.

ويحاضر في تلك الدورة جلال حبيش كبير مذيعي راديو مصر وحازم أبو العينين المنسق الإعلامي لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار تنمية مهارات التواصل وفن الحوار الإعلامي لأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

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