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ضمن مبادرة حياة كريمة.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية لمرضى العيون في الغربية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:16 م
مبادرة مستقبل وطن
مبادرة مستقبل وطن للكشف على مرضى العيون
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الغربية، قافلة طبية للكشف على مرضى العيون بقرية منشأة جنزور التابعة لمركز طنطا، في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب في جميع المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.

وقال خالد الجرف امين حزب مستقبل وطن بمركز طنطا، إن القافلة جاءت بالتنسيق مع أمين الوحدة الحزبية بمنشاة جنزور حمدى البنا واسماء ابو اسماعيل أمينة المرأه، وعلى داود ،وجمعه عسكر، ومحمد الجيار، ورضا ابو اسماعيل هيئة مكتب منشأة جنزور، وضمت القافلة نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون.

وتم توقيع الكشف الطبى على عشرات الحالات من غير القادرين، كما تم تحويل بعد الحالات لإجراء عمليات مجانا.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.

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