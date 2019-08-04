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رياضة

10 أغسطس يحسم مصيره في كامب نو.. ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان خلال عامين ؟

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:16 م
نيمار
نيمار
أحمد هاني
مرت الذكرى الثانية على انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان أمس، السبت، بعدما أصبح أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم، بعد انضمامه فى يوم 3 أغسطس 2017، للنادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده مع البارسا.

وعانى نيمار منذ انتقاله من لعنة الإصابات خلال آخر موسمين، ومنها إصابة الأنكل في موسمين متتاليين، ففي الموسم الأول حرمته من مواجهة ريال مدريد فى إياب ثمن النهائي، وهذا الموسم أمام مانشستر يونايتد فى نفس الدور، وفى المرتين ودع الباسجى البطولة. 

ولعب نيمار مع الفريق الباريسي 58 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا، و29 تمريرة حاسمة.

وحددت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي موعدًا لإنهاء إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس الحالي لبرشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وحددت الإدارة يوم 10 أغسطس الحالى لإنهاء الأمر واتخاذ القرار الأخير فى أمر اللاعب البرازيلي الذى تأكد رحيله عن باريس خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن برشلونة طلب استعارة اللاعب من باريس سان جيرمان مع خيار الشراء مستقبلًا. 

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