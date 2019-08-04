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فيديو جراف

موجز البلد| قتلى في إطلاق نار بـ أوهايو.. إيران تحتجز ناقلة نفط جديدة.. ومفاجأة التموين لـ المواطنين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:01 م
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، لقي نحو 7 أشخاص مصرعهم فيما أصيب عدد آخر، لم يتم إحصاؤهم بعد، في إطلاق نار وسط مدينة (دايتون) بولاية (أوهايو) الأمريكية بعد أقل من يوم من إطلاق نار كثيف في مدينة (إل باسو) بولاية (تكساس).

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزتها طهران اليوم، عراقية الجنسية، وأكد الحرس الثوري أن ناقلة الوقود المحتجزة عراقية، بعدما كشف فى وقت سابق، عن فيديو يوثق لحظة احتجاز ناقلة نفط أجنبية التي احتجزها اليوم، مشيرا إلى أنها كانت تعمل على تهريب النفط قرب جزيرة فارسي بمياه الخليج.

أكدت مصادر من داخل قناة المحور الفضائية، صحة الخطاب الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الإخطار الموجه لنادي الزمالك ورئيسه، بوقف برنامج "الزمالك اليوم" بعد شهر من الآن وفقًا لبنود العقد المشترك، بين القناة ورئيس النادي.

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