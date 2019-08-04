بعد تعريها.. طرد مدونة بريطانية من أثينا.. صور

طردت السلطات اليونانية امرأة بريطانية من المتحف بسبب "خرقها للياقتها الجنسية" بعد تعري جسدها قبل القبض عليها في الأكروبوليس في أثين.



ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية"، قالت المدونة البريطانية إنها مثال واضح على "العنصرية في أفضل حالاتها" وأن الاتهامات الموجهة إليها ملفقة تمامًا.



واوضحت أديبولا سوييمو ، وهي رحالة ، تكتب مدونتها ومقرها لندن ، إنها صرخت وخرجت من المبنى قبل صدور "شهادة زائفة" ضدها.



واتهمت برفع تنورتها واظهر جسدها تللناس في "خرق للأذى الجنسي" وهو شيء انكرته المدونة البريطانية وقالت انه غير صحيح تمامًا.



وعتقدت المدونة البريطانية أنها طردت أولًا من المتحف لارتدائها "ملابس غير لائقة" ، لكن اتضح يها أنها اعتقلت بسبب "خرقها لياقتها الجنسية".