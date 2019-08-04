إصابة 4 أشخاص برش خرطوش في مشاجرة علي الميراث بمركز الغنايم

أصيب ٤ أشخاص برش خرطوش بأنحاء الجسم، في مشاجرة اندلعت لخلافات علي الميراث بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بأسيوط، ونجحت وحدة المباحث من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مركز شرطة الغنايم يفيد بوقوع مشاجرة بقرية دير الجنادلة بسبب وجود خلافات علي الميراث.



وعلي الفور انتقلت القوات إلي مكان المشاجرة وتم السيطرة عليها وتبين إصابة كل من " مجدي. م.ر- صاحب مصنع" مقيم شبرا الخيمة ومصاب برش خرطوش بالفخد الأيمن، و"صبحي.و.ب" ومقيم شبرا- القاهرة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمني، و" وحيد،م. و-عامل" ومقيم العاشر-القاهرة ومصاب برش خرطوش بالساق اليمني واليسري، و"وليد.م.و-عامل" مقيم المرج مصاب برش خرطوش بالقدم، جميعهم طرف ثاني وتم تحويلهم جميعًا إلي مستشفي أسيوط الجامعي.



ونجحت وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد عطية، رئيس المباحث، من ضبط "عادل"ر.ش" وشقيقة "وحيد. ر.ش" مقيمان قرية دير الجنادلة، طرف أول وبحوزتة الأول بندقية خرطوش .



تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.