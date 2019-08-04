فيديو جراف| فرنسية وزوجة ممثل شهير.. تعرف على أجمل مذيعة في العالم‎

وجهها الجميل وملامحها البريئة، جعلت البعض يطلق عليها أيقونة الإذاعة الفرنسية، إنها مذيعة الأخبار الفرنسية الصحفية الشقراء ميليسا توريو (41 سنة مواليد مدينة غرونوبل)، ولُقبت بـ أجمل مذيعة في العالم.





حصلت توريو على دبلوم جامعة «DUT» في الصحافة عام 2000، وبعدها بعامين حصلت على الماجستير في الصحافة السمعية البصرية من معهد الاتصالات والإعلام في إيشيرول، مما مهد لها الطريق للظهور كمقدمة لبرنامج «مناطق ممنوعة» عبر قناة فرنسية.





لم تكتفِ المذيعة الأجمل في العالم، بإنجازاتها في الإعلام، ولكنها فتحت طريق آخر لها بزواجها من الكوميدي المغربي الفرنسي جمال الدبوز، الذي جعلها تطل عبر شاشات السينما ولكن هذه المرة كممثلة حيث قدمت دور البطولة في في فيلم «لماذا لم آكل والدي».





يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات عن أجمل مذيعة في العالم، الفرنسية ميليسا توريو، من خلال الفيديو.