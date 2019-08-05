برلماني يكشف فوائد توطين صناعة النقل في مصر

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد كانت منظومة النقل في مصر تشهد خسائر كبيرة، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بمواجهة الجهود للتحول من التجميع إلى التصنيع سيرفع من كفائة المنظومة ويتيح فرصة تدير العرباء إلى القارة الافريقية مما يعود له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لديها قدرات كبيرة في مجال التصنيع لعلاج أزمات المواصلات والحفاظ على البيئة والتعاون معه سيكون له تأثير قوي في هذا المجال.



كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددًا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



كما وجه الرئيس بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين".