الداخلية في معسكر مغلق استعدادا لمباريات القسم الثاني

يدخل نادي الداخلية بقيادة ضياء عبدالصمد المدير الفني للفريق ، في معسكر مغلق لمدة أسبوع، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، استعدادا لمباريات الموسم الجديد لدوري القسم الثاني.



كان فريق الداخلية نجح في الفوز على نظيره الرجاء، بهدفين مقابل هدف في آخر لقاء ودي للفريق ، على ملعب برج العرب الفرعي، في إطار استعدادات الفريقين للقسم الثاني.



وهبط فريق الداخلية رسميًا إلى دورى القسم الثانى بعد توقف رصيده عند النقطة 27 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام الممتاز.



ويقود ضياء عبدالصمد، الداخلية خلفا لـ علاء عبد العال الذى قدم استقالته من منصبه فور تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثانى.