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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري

فن

إعلان موعد حفل رامي صبري في العين السخنة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:14 م
رامي صبري
رامي صبري
قسم الفن
يستعد الفنان "رامي صبري" لإحياء حفل غنائي يوم 7 أغسطس المقبل في العين السخنه وهو أول حفل بعد طرح ألبومه الغنائي الأخير "فارق معاك" ويضم من 12 اغنيه مختلفة.

وحقق الألبوم نجاحا كبيرا و اصبح رامي صبري تريند علي اليوتيوب بعد طرح الألبوم بساعات، وتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين منهم تامر حسين وأمير طعيمة.

يذكر أن آخر أعمال "رامي صبري" أغنية تحت عنوان مبروك علينا وتم طرحها خلال العام الحالى

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