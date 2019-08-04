خبير اقتصادي يكشف فوائد مونوريل العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر

أشاد الدكتور علي الادريسى الخبير الاقتصادى، بتوقيع وزارة النقل وشركة "بومباردييه" عقد إنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم، لافتا إلى انه خطوة مهمة فى تطوير منظومة النقل الجماعى بالدولة.



وتابع الادريسى لـ:" صدى البلد"، ان تطوير النقل الجماعى وتقديم خدمة مميزة معتمدة على التكنولوجيا الحديثة تليق بالمواطنين، يدفع الجميع للاستغناء عن سياراتهم الخاصة والاعتماد عليه حتى ولو كانت التكلفة أعلى نسبيا وبالتالى القضاء على مشكلة الزحام المرورية التى تعانى منها القاهرة، مؤكدا أن نجاح تجربة بعض شركات النقل الخاصة فى هذا الامر الذى تجنى منه اموالا طائلة.



وأوضح الادريسى أن ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم عبر المونوريل، يشجع المواطنين والقطاع الخاص على الاستثمار فى المدن الجديدة، لأن أى تعمير يجب ان يسبقه شبكة مواصلات متطورة إضافة إلى الخدمات العامة.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وكل من وزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم.



