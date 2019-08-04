شاهد.. محمد الشناوي مع ابنه علي خلال إجازته الصيفية

نشر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول للنادى الأهلي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد الشناوي وهو يستمتع بإجازته الصيفية برفقة ابنه "على" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 من هدف أحرزه علي معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وتوج النادي الأهلي بالدوري مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلًا المركز الثاني.

