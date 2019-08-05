بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات المحولة على البريد والبنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين فى صرف معاشات شهر أغسطس المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه.



وقررت الوزارة تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لعدد 1.58 مليون مستفيد بقيمة اجمالية 4.34 ليصبح غدًا بدلًا من اليوم العاشر من شهر اغسطس نظرا لتزامن موعد الصرف مع اجازة عيد الاضحى المبارك.



وأطمأنت وزيرة التضامن على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى ، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر اغسطس فى كل انحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف ، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيه شهريا.



وأشارت وزيرة التضامن إلى انه تم البدء يوم الخميس الماضى الأول من اغسطس صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى و ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.



وبلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى ظهر اليوم الرابع من شهر اغسطس ما يزيد عن مليون و307 آلاف حالة بقيمة اجمالية قدرها مليار و 777 مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 864 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 999 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 443 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها 740 مليون جنيه .