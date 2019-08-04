داخل الـ كامب نو.. أحمد داود في مباراة برشلونة وأرسنال.. شاهد

نشر الفنان أحمد داود، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له داخل مدرجات ملعب كامب نو في إسبانيا من أجل حضور مباراة برشلونة وأرسنال ضمن مباريات كأس "خوان جامبر".



وعلق داود على الصورة قائلا : "برشلونة ضد أرسنال" وظهر مرتديا تي شيرت الفريق الكتالوني من أجل تشجيعه.



ويقوم داود بجولات في عدد من المدن الأوروبية برفقة زوجته الفنانة علا رشدي وطفليهما، ويحرصان على مشاركة جمهورهما كل هذه اللحظات.



يذكر ان اخر اعمال أحمد داوود مسلسل " زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

