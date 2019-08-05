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الإدريسى يطالب بتعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية فى المدارس والجامعات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى ورئيس اللجنة الاقتصادية بمستقبل وطن، إن الدولة بدأت الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل عدد من المشروعات بمدن الجيل الرابع التى بدأت الدولة إنشاءها خلال السنوات الماضية،اعتماد مشاريع الطاقة الشمسية التى أنشأت بعدد من المحافظات.

وتابع الادريسى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،ان تشغيل مدرسة جديدة بمحافظة المنوفية يعود بالاثر الايجابى فى اتجاهين،الاول هو التنوع فى الاعتماد على الطاقة ومنها المتجددة، ذات الفوائد المتعددة، كباقى الدول المتقدمة،الاتجاه الثانى وهو تشغيل مدرسة بالطاقة الشمسية يعنى انشاء اجيال جديدة لديها وعى بضرورة الاعتماد على الطاقة.

وطالب الادريسى، بضرورة ان تعتمد الجامعات والمدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق تجربة مدرسة المنوفية فى الاعتماد على الطاقة الشمسية ،مشيرا إلى ان معظم المشاريع الكبرى فى الدول الاقتصادية الكبرى تعتمد فى تشغيلها على الطاقة الشمسية.

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