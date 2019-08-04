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أستاذ جامعي: تقدمت للحكومة بمشروع المونوريل في السابق.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:41 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون الكندية الدكتور عبد الحليم عمر إن "المونوريل" يعتبر ضمن أحد الوسائل ذات الكفاءة العالية جدًا، مشيرا الى تصنيفه بأنه أحد وسائل النقل الحديث .

وأضاف "عمر" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN" أنه أثناء حكم الرئيس السابق عدلي منصور قدم للحكومة مشروع "المونوريل" في عام 2013 من أجل تنفيذه في محافظة الإسكندرية ليحل محل قطار أبو قير،  مشيرا إلى أنه قدم مرة أخرى "المونوريل" لإعمار منطقة قناة السويس .

وأشار إلى أن هذه الوسيلة تكفي للمسافات الصغيرة فقط، حيث إنه عندما يتم عمل مسافة 100 كيلومتر يتم تقطيعها على اثنين، كما أن أقصى سرعة لـ "المونوريل" 80 كيلو في الساعة.

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