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منوعات

أحمقان يدخلان مغسلة سيارات للاستحمام هروبا من الحر .. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:47 م
صدى البلد
أحمد شريف
قرر رجلان أحمقان اقتحام مغسلة عربيات هروبًا من درجة الحرارة المرتفعة في لقطات ساخرة وطريفة.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل"، رجلان بإحدى المدن الفرنسية يدخلان مغسلة سيارات للاستحمام وسط دهشة والمتواجدين بالمغسلة والمارة بالشارع.

وأوضحت الصحيفة بأن رجلين مسنين جلسا وسط فرشاة المغسلة أعلى كرسي للاستحمام بشكل غير اعتيادي تعبيرًا عن هروبهم من درجات الحرارة المرتفعة.

وأفادت الصحيفة بأن هذا المقطع تم تصويره يوم 21 يوليو من الشهر الماضي، ما أثار حالة من السخرية بين رواد التواصل الاجتماعي، إثر ما قام به الرجلان الذين وصفهم بالحمقى.

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