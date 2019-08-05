بطول 96 كم .. مونوريل ربط العاصمة بـ 6 أكتوبر يشجع الاستثمار.. برلمانيون: يصحبه عددا من المشاريع التنموية ويقضى على الازدحام المرورى

محمد دسوقى: ربط العاصمة بـ 6 أكتوبر عبر مونوريل يصحبه عددا من المشاريع

وحيد قرقر: "مونوريل" ربط العاصمة الإدارية استمرار لحقبة الإنجازات

الادريسى: مونوريل العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر يشجع الاستثمار ويقضى على الزحمة



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم، الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وكل من وزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم، مضيفا أن العقد ممتد 30 سنة، ويتضمن تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر، وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديد، فضلًا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.



أشاد النائب محمد بدوى دسوقى بتوقيع وزارة النقل وشركة "بومباردييه" عقدا اليوم لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم، قائلا:" المشروع مهم وضرورى ولا يتوقف فقط عند نقل مواطن من مكان لمكان أخر".



وتابع عضو لجنة النقل خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ربط مدينة 6 اكتوبر بالقاهرة الكبرى والعاصمة الادارية مهم للغاية ويصحبه العديد من المشاريع السكنية والاستثمارية التى توفر فرص العمل للشباب مما يعنى خفض معدلات البطالة وتحسن الحالة المعيشية للجميع، إضف إلى ذلك أن ربط المدن الجديدة يزيد قيمة الاراضى بها التابعة للدولة مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.



وأكد دسوقى أن الدولة تولى هذا العام اهتمام كبير بمنظومة النقل على كافة المستويات لاسيما خطوط السكك الحديدية عبر عدد من المشاريع المهمة.



ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب،أن توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم، هو استمرار لحقبة انجازات المشاريع العملاقة التى تشهدها مصر فى وقت قياسى.



واضاف قرقر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اساس أى تنمية وتعمير هو انشاء بنية تحتية حديثة واقامة مشروعات للنقل وانشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر يأتى فى هذا الاطار، إضافة إلى تيسير الانتقال بين الموظفيين الذين سيتم نقلهم بالعاصمة الادارية جديدة.



وأشار عضو لجنة النقل، إلى أن التعاقد من شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، لإنشاء المونوريل يعنى مزيد من جذب الاستثمار الاجنبى لمصر وهو ما يبعث رسائل طمأنينية مهم لباقى شركات الاستثمار الاجنبية لضخ مزيد من الاستثمار بالقاهرة، إضاف إلى ذلك رسائل الطمأنينة بالنسبة للمواطنين المصريين بفتح مزيد من المشاريع القومية التى توفر فرص العمل.



كما أشاد الدكتور علي الادريسى الخبير الاقتصادى، بتوقيع وزارة النقل وشركة "بومباردييه" عقد إنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم، لافتا إلى انه خطوة مهمة فى تطوير منظومة النقل الجماعى بالدولة.



وتابع الادريسى لـ:" صدى البلد"، ان تطوير النقل الجماعى وتقديم خدمة مميزة معتمدة على التكنولوجيا الحديثة تليق بالمواطنين، يدفع الجميع للاستغناء عن سياراتهم الخاصة والاعتماد عليه حتى ولو كانت التكلفة أعلى نسبيا وبالتالى القضاء على مشكلة الزحام المرورية التى تعانى منها القاهرة، مؤكدا أن نجاح تجربة بعض شركات النقل الخاصة فى هذا الامر الذى تجنى منه اموالا طائلة.



وأوضح الادريسى أن ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بطول 96 كم عبر المونوريل، يشجع المواطنين والقطاع الخاص على الاستثمار فى المدن الجديدة، لأن أى تعمير يجب ان يسبقه شبكة مواصلات متطورة إضافة إلى الخدمات العامة.



