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داليا زيادة: مجلس الحماية الاجتماعية يحول مبادرة حياة كريمة إلى عمل دائم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:38 م
صدى البلد
أماني نوار
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية إن فكرة إنشاء مجلس للحماية الاجتماعية فكرة مهمة وستحول مبادرة حياة كريمة من مجرد مبادرة محدودة بوقت أو موارد لعمل دائم ومستمر يستهدف حماية الطبقات الأكثر فقرًا وبالتالي يخلق حالة من الاستقرار المطلوب في المجتمع والذي يعتبر شرط أساسي لنجاح كل مجهودات التنمية التي تجري في مصر حاليًا،

واضافت داليا زيادة في تصريحات" لصدى البلد " أن مجلس الحماية الاجتماعية سيكون له قدرة تنظيمية أكبر في التعامل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر والاستفادة منها وتنظيم عملها لاستهداف الأماكن والأفراد الأكثر احتياجًا

واوضحت أن هذا المجلس سيكون بمثابة المايسترو الذي ينظم العمل الخيري في مصر والخدمات الحكومية الموجهة للطبقات القاعدية، والتي كانت هدفًا سهلًا لجماعة الإخوان والسلفيين في أواخر عهد مبارك وساعدتهم كثيرًا في اختراق الحياة السياسية وقتها.

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