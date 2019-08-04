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لأول مرة منذ اكتشافها.. قطعة أثرية مذهلة تعرض في مصر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:38 م
توت عنخ أمون
توت عنخ أمون
أحمد سيف الدين
لاول مرة منذ إكتشاف المفبرة الملكية المذهلة عام 1922، عرضت مصر، اليوم الأحد، تابوت توت عنخ آمون، خلال عملية ترميمه.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، بدأت عملية الترميم في منتصف يوليو بعد أن تم نقل التابوت ثلاثي المستويات إلى المتحف المصري الكبير في القاهرة من وادي الملوك في الأقصر.

وقال وزير الآثار خالد العنانى فى مؤتمر صحفى فى المتحف الجديد الذى يطل على أهرامات الجيزة، أن مصر تعرض الأن قطعة أثرية فريدة من نوعها، نعرضها للعالم أجمع.

سيتم عرض التابوت الذهبي للملك الشاب مع تحف توت عنخ آمون الأخرى في نهاية العام المقبل عندما يتم افتتاح المتحف المصري الجديد أمام الجمهور.

من المتوقع أن تستغرق عملية الترميم حوالي ثمانية أشهر، حيث يبلغ التابوت الخشبي الخارجي 2.23 مترًا وهو التابوت المزخرفًا بتصوير للملك الصبي.

اكتشف عالم الآثار البريطاني الشهير هوارد كارتر قبر الملك الثامن عشر في الأقصر عام 1922.



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